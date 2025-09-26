Lazio, Dele-Bashiru non convince Sarri: valutazioni in corso, ma la società...

RASSEGNA STAMPA - Sono in corso profonde riflessioni su chi dovrà fare posto a Basic che verrà reintegrato per sopperire all’emergenza a centrocampo. Gli indiziati principali sono gli infortunati e in particolare, riporta Il Messaggero, Lazzari e Dele-Bashiru. La novità è che Sarri preferirebbe anticipare la sostituzione del nigeriano che, in teoria, salvo altri indicenti di percorso dovrebbe tornare a disposizione per l’Atalanta insieme al terzino e allo squalificato Guendouzi.

La società però, prosegue il quotidiano, non vorrebbe fare fuori il centrocampista avendo investito molto su di lui per il futuro. Il tecnico è rimasto deluso dalle prime quattro giornate e dunque, ci sono delle discussioni in corso che non termineranno prima di sabato. Il toscano, prima di prendere una decisione vuole capire fino in fondo anche le condizioni di Vecino. Se l’uruguaiano non dovesse dare garanzie, potrebbe rientrare nel gruppo ristretto degli uomini in bilico fino alla riapertura del mercato di gennaio. A proposito di questo, restano pochi giorni per sbloccare la situazione. Il presidente è certo di riuscire a ottenere in tempo il credito necessario per farlo e se così fosse, il ds Fabiani, potrebbe procedere sulla linea del ringiovanimento.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE