FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri punta il Sassuolo, Cataldi titolare
FORMELLO - Giornata di doppia a Formello. Si avvicina la ripartenza in campionato, Sarri valuta recuperati e nazionali rientrati alla base. Quello fortemente in dubbio è Rovella, tornato dagli impegni con l’Italia con un leggero affaticamento agli adduttori nonostante il mancato impiego da parte di Gattuso. Domenica toccherà a Cataldi in regia, a prescindere dalla convocazione o meno del classe 2001 (rimasto a riposo stamattina).
Ai lati dell’ex Fiorentina, Guendouzi e Dele-Bashiru, ancora in vantaggio su Belahyane e Vecino, recuperato dal mese di stop per problemi muscolari. L’uruguaiano verrà inserito per la prima volta nella lista di una partita ufficiale. Stesso discorso per Isaksen, dalla settimana scorsa regolarmente in gruppo. Il danese, al massimo, troverà spazio in corsa.
Il suo minutaggio aumenterà in modo graduale, non si possono rischiare controindicazioni dopo il lungo periodo trascorso ai box a causa della mononucleosi. Lazzari è alle prese con un affaticamento al polpaccio, è un altro degli acciaccati. Da domani scatteranno le vere prove tattiche in vista della trasferta di Reggio Emilia e si farà un nuovo punto sui disponibili. Zaccagni, colpito duro contro l’Estonia, non è in dubbio per la sfida con il Sassuolo.
Pubblicato l'11/09