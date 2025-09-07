FORMELLO - Lazio, si ferma Lazzari: Marusic ok, attesa Vecino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si chiude la settimana di allenamenti a Formello, tra convocati in nazionale e calciatori alle prese con problemi fisici. Sarri ha recuperato Isaksen, sempre in gruppo da mercoledì pomeriggio. Il danese sarà convocato con il Sassuolo, sta cercando di recuperare una buona condizione, la sua estate è stata travagliata a causa della mononucleosi, il virus l’ha debilitato anche durante il protocollo riabilitativo. Il peggio è alle spalle, davanti c’è la prima partita ufficiale, da Reggio Emilia potrà dare una mano alla squadra, almeno a gara in corso. Nelle prime due giornate è stato schierato Cancellieri titolare a destra, potrebbe essere confermato dopo la sosta ma ora c’è un’opzione in più per Sarri, sulla carta il vero titolare della fascia.

Si attendono ancora invece i rientri di Vecino e Patric. Lo spagnolo è indietro di condizione, si è fermato per la lesione di medio grado al retto femorale sinistro appena tornato coi compagni dall’operazione alla caviglia destra, effettuata a marzo in Spagna. In dubbio il ritorno con il Sassuolo, molto più facile che risponda presente per il derby del 21 settembre. Vecino si riunirà la settimana prossima, nel suo caso si è scelta la linea prudente per evitare ricadute. I muscoli - ecco la notizia negativa - hanno tradito Lazzari, fermato da un fastidio venerdì pomeriggio: da capire l’entità del problema e quanto dovrà rimanere ai box.

Per fortuna sono arrivati segnali positivi da Marusic, tornato alla base dopo la convocazione con il Montenegro. Ha ricevuto il via libera dallo staff medico della federazione, contro il Verona era stato sostituito nella ripresa per un dolore all’adduttore. Ieri e oggi a riposo Pedro: non preoccupa, non è in dubbio per la ripartenza. Sono 7 i convocati in nazionali impegnati durante la pausa: Hysaj, Mandas, Zaccagni, Rovella, Dele-Bashiru, Dia e Tavares. Consumata la seduta di sabato mattina, Sarri ha concesso alla rosa domenica e lunedì liberi. Appuntamento a Formello per martedì pomeriggio.

Pubblicato il 6/09