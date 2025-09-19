FORMELLO - Lazio, Castellanos recuperato. Attesa per Rovella, Sarri riflette

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La seduta del giovedì alle spalle, mancano soltanto altri due allenamenti dal derby. Sarri prova a recuperare più calciatori possibili: Castellanos ha lavorato in gruppo per il secondo giorno di fila, Rovella anche oggi ha svolto una sgambata differenziato. Non ci sono dubbi sul Taty, uscito affaticato all'adduttore dalla sfida a Reggio Emilia. Qualche perplessità in più esiste per Rovella, alle prese con fastidi pubici. Con il Sassuolo - anche per il rischio del secondo giallo - era stato sostituito già nel primo tempo.

Valutazioni in corso, la speranza è che il centrocampista possa riaggregarsi domani. Non è ancora al meglio, ma il tempo stringe. Nessuna novità nemmeno sul fronte Vecino. Gli esami strumentali hanno dato il via libera evidenziando una completa guarigione dallo stop muscolare, il calciatore - come confidato da Sarri in conferenza - non si sente ancora pronto per il rientro. Pure nel suo caso gli aggiornamenti quotidiani serviranno a capire il possibile ritorno per i convocati di domenica.

Sono out Patric (vicino al recupero) e Lazzari, il terzino ha rimediato una lesione di basso grado al polpaccio destro. Gigot si è operato in Francia alla caviglia, proseguirà in patria il protocollo riabilitativo. Esclusi i discorsi relativi all'infermeria, Sarri deve consegnare le due maglie in ballottaggio: quella della mezzala sinistra e quella dell'esterno destro. In mediana Belahyane insidia Dele-Bashiru, in attacco Pedro cerca di togliere il posto a Cancellieri, con Isaksen in grado di sostituirlo nello spezzone finale di partita.

Pubblicato il 18/09