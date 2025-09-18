FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Taty ok, Sarri studia le mosse

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È scattata la preparazione della Partita. Doppia seduta a Formello, Sarri ha ritrovato la rosa dopo lo scarico effettuato lunedì mattina e il riposo concesso per ieri. Allenamenti programmati di pomeriggio da domani fino alla rifinitura di sabato. Occhio agli acciaccati e ai possibili cambi di formazione, vanno monitorate le condizioni soprattutto di Castellanos e Rovella. Non ci sono allarmi, anche se le valutazioni continueranno a essere quotidiane. il Taty già oggi ha partecipato alla seduta coi compagni. A Reggio Emilia aveva chiuso la gara con un leggero affaticamento all'adduttore.

Il regista, al contrario, era stato sostituito già nel primo tempo per un fastidio pubico e il rischio del secondo giallo. Qualche perplessità in più sul suo conto, ma c'è piena fiducia per un suo recupero. Attesa per Vecino, in forte dubbio per il derby. Gli esami clinici hanno riscontrato una completa guarigione, ma l'uruguaiano sente ancora sensazioni negative. È fermo da inizio agosto. Out sicuramente Lazzari, bloccato da una lesione muscolare al polpaccio. Rimarrà ai box per almeno altre due settimane, in un primo momento - stando al comunicato del club biancoceleste - sembrava aver riportato un semplice affaticamento.

Infermeria a parte, ci sono almeno un paio di ballottaggi aperti. Il primo per la maglia da mezzala sinistra: Belahyane insidia Dele-Bashiru, deludente anche con il Sassuolo. Il nigeriano l'anno scorso non ha inciso nei derby, ma è stato decisivo all'andata e al ritorno contro l'Atalanta di Gasperini. Davanti rischia il posto Cancellieri, insidiato da Pedro. Un assist per lo spagnolo è il recupero di Isaksen, arma in più dalla panchina per il secondo tempo.

Pubblicato il 17/9