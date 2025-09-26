Lazio, Sabatini: “La società dovrebbe aiutare Sarri. Tra Dia e Taty…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha detto la sua sul momento della Lazio entrando nel merito della situazione del reintegro di Basic e delle possibili scelte in attacco di Sarri in vista del Genoa.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

LA LISTA - "Vorrei capire perché bisogna temporeggiare? La Lazio senza Basic rischia di giocare in dieci contro il Geno. Perché creare ulteriore nervosismo di Sarri, quando in realtà bisognerebbe essere la stessa società a evitare ogni malumore. L’inserimento di un giocatore nella lista deve essere una scelta dell’allenatore. Nel momento del bisogno neanche deve finire la richiesta per essere accontentato. Essere in questa situazione di venerdì vuol dire che i problemi te li crei da solo in una situazione già complicata".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

ATTACCO - "La situazione di Dia è molto delicata, dopo quell’errore nel derby io lo rimetterei subito in sella a Genova e non all’Olimpico. Io partirei con lui titolare al posto di Dia, anche per chiedergli una rivincita, tenendo Pedro come jolly".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.