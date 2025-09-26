Atalanta, Juric: "Lookman? Si sta allenando bene. Cercheremo di..."

TUTTOmercatoWEB.com

In vista del big match tra Atalanta e Juventus, il tecnico della Dea Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a presentare la sfida, l'allenatore ha parlato di Ademola Lookman, tornato in gruppo la scorsa settimana dopo essere stato vicino all'addio in estate. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lookman? Si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime".

