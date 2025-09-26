Lazio, Cardone: "Vecino ha dato l'ok per Genova. Basic sarà reintegrato"

Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di Radiosei, ha commentato le possibile scelte di Sarri per Genoa - Lazio, focalizzandosi, in particolare, sulla grande emergenza a centrocampo e sul possibile recupero di Vecino.

“Raramente abbiamo avuto così tante difficoltà nel cercare di capire che formazione, che Lazio scenderà in campo. L’emergenza è clamorosa, le risorse sono ridotte, è inevitabile andare in difficoltà anche per Sarri. Penso che Basic sarà reintegrato, vedremo se al posto di Lazzari o di Dele-Bashiru.

"La novità è che Vecino ha dato la propria disponibilità per la trasferta di Genova. Oggi tornerà in gruppo, si va verso la direzione di una staffetta tra l’uruguaiano e Basic. Si parla di un 4-4-2 con Pedro alle spalle di Castellanos. In difesa, in virtù di quanto accaduto nel derby e dopo lo stesso, penso che Pellegrini vada considerato in vantaggio su Tavares.

"Basic in lista al posto di chi? Al momento non c’è una decisione presa, c’è un ballottaggio tra Lazzari e Dele-Bashiru, ma in questo discorso potrebbe rientrare anche Hysaj. L’orientamento è quello di escludere uno dei due infortunati. Va valutata anche la Coppa d’Africa ed il rischio di non utilizzare il nigeriano per troppo tempo, sempre che venga poi convocato. La Lazio si è infilata in un rompicapo molto complesso. Anche perché non ci sono certezze sui tempi di recupero dello stesso Rovella attraverso questa terapia conservativa”.

