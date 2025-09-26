Lazio, Petrucci (Sky): "Basic sarà titolare. Il modulo? Si va verso..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla probabile formazione della Lazio in vista della trasferta di Genova contro i rossoblù di Vieira:
"Per Genova si va verso il 4-2-3-1 con Basic titolare. Le riflessioni al momento non sono esclusivamente legate al reintegro di Basic, ma soprattutto a chi dovrà fargli posto. Se Vecino dovesse dare garanzie, nella lista dei possibili tagli potrebbe rientrare Dele-Bashiru, se non dovesse farcela sarebbe Lazzari il principale indiziato. In attacco mi aspetto Zaccagni a sinistra, Cancellieri a destra e Pedro, al momento in vantaggio su Dia, alle spalle di Castellanos. Noslin in questo momento è decisamente indietro nelle gerarchie, mentre Isaksen non è ancora pronto a partire dal primo. Non ho mai trovato conferme di un’alternanza tra portieri decisa a tavolino per Genova, al momento non ci sono segnali che fanno pensate a un cambio di gerarchie in porta".
