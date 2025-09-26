Nesta: "La mia Lazio era fortissima, ma non avevamo la mentalità per vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Lottomatica.Sport, l'ex difensore Alessandro Nesta ha parlato del suo passato alla Lazio con Eriksson in panchina. Secondo lui quella squadra avrebbe potuto vincere molto di più con la giusta mentalità. Queste le sue parole: “La Lazio di Eriksson? Squadra fortissima ma senza una grande mentalità. Una rosa così messa in un altro contesto avrebbe vinto la Champions League. Eravamo ragazzi di tanto talento, ma non avevamo nella testa come vincere. L’unico che ha portato la giusta mentalità era Mancini. Il gol più bello che ho mai visto in campo? Almeyda in Parma - Lazio”.

