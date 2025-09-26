Lazio, contro il Genoa per ripartire: i numeri dei biancocelesti al Ferraris

Sarà il Genoa il prossimo avversario della Lazio in campionato nella sfida in programma lunedì 29 settembre alle 20.45. In totale sono 108 i precedenti tra le due squadre con 43 successi dei biancocelesti, 38 dei rossoblu e 27 pareggi a completare il quadro.

L’ultimo successo dei biancocelesti risale proprio alla scorsa stagione quando la squadra di Baroni si impose per 2-0 al Ferraris con le reti di Castellanos e Dia.

In totale sono ben 170 le reti realizzate dalla Lazio contro le 147 del Genoa.

