Verona, Zanetti: "Il ko contro la Lazio? Con la Roma vogliamo riscattarci"

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Roma e Verona. Tre le altre cose, il tecnico gialloblù ha rivelato le sue sensazioni nel tornare nella Capitale, dove, alla seconda giornata di campionato, aveva incassato una pesante sconfitta per 4-0 per mano della Lazio. Queste le sue parole: "La sfida contro la Roma? Tornare lì ci è da stimolo, per riscattarci, per rifarci con una grande prestazione. Incontriamo una squadra in grande forma, che infila risultati da molto tempo già dall'anno scorso. Gasperini è uno dei tecnici più bravi, con giocatori in forma che fanno la differenza. Dopo la Juventus abbiamo un'altra sfida di grandissimo livello".

