Lazio, senti Nesta: "Il derby è un'occasione sprecata". E sul mercato bloccato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella rubrica di Lottomatica.Sport 'Ospite in casa', Massimo Caputi ha intervistato l'ex difensore Alessandro Nesta. Tra i tanti temi toccati sul campionato di Serie A, l'ora allenatore si è espresso sul derby della Capitale e sulla stagione della Lazio. Di seguito le sue parole.

“Il derby? Parlo da laziale, quindi sono poco obiettivo. La Lazio ha sprecato un’occasione, non ho visto così forte la Roma che invece ha sfruttato tutto quello che la squadra di Sarri ha lasciato. Per i biancocelesti poteva essere una gara alla portata. I derby non sono mai belli, c’è sempre troppa tensione. Io sono cresciuto con questa stracittadina, ti entra nel cervello, la vivi sempre. E noi romani lo soffriamo tanto. A Roma il derby è così particolare per la storia delle due squadre, che hanno vinto poco. Per questo diventa un traguardo raggiungibile. E poi il calcio nella Capitale è eccezionale, la città ti trasmette proprio una tensione di un altro livello. È follia pura. A Milano queste cose non le ho mai percepite”.

“La Lazio aveva bisogno di qualche giocatore solido, strutturato, che aiutasse e motivasse quello che c’è di buono. Erano necessari dei rinforzi, come per esempio in attacco. Il mercato è stato bloccato in estate, spero che a gennaio si faccia qualcosa. Dare alibi alla squadra è pericoloso. Io ci sono passato l’anno scorso, così i giocatori tendono a mollare e fai fatica a vincere le partite”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.