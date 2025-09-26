Lazio, il dato finale sugli abbonamenti: si chiude a un passo dai 30mila

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha chiuso con 29.918 abbonati. È questo il dato finale dopo la riapertura della campagna abbonamenti 2025/26 post derby, al secondo posto nell'era Lotito dietro i 30.333 della stagione 2023/24. A comunicare la cifra definitiva è stata proprio la società biancoceleste sui social: "Ancora una volta GRAZIE", si legge. Di seguito il post.

