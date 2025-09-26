Genoa, Marcandalli verso la Lazio: "Siamo carichi e in fiducia"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Genoa ha passato il turno in Coppa Italia. Decisiva la vittoria contro l'Empoli per 3-1: ora i rossoblù affronteranno la Lazio lunedì sera in posticipo. Nel post partita a Marassi, il difensore Alessandro Marcandalli ha parlato del successo degli azzurri proiettandosi proprio verso la sfida in campionato contro la squadra di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Carica verso la Lazio? Quella contro l'Empoli è una vittoria che ci dà fiducia ed energia positiva".

