Ex Lazio | Hernanes smentisce: "Non ho mai avuto contatti con il Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Hernanes. L'ex centrocampista della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il percorso del Napoli di Conte. In un passaggio, però, è tornato anche sul suo passato da calciatore in Italia smentendo le voci che lo volevano vicino proprio agli azzurri. Queste le sue parole: "Se sono mai stato vicino al Napoli? No, no, no. Non ho mai avuto contatti diretti con il Napoli. Io sono sempre stato concentrato sul mio lavoro, in campo, non davo molto ascolto alle voci".

