Lazio, corsa contro il tempo per lo sblocco totale del mercato: le mosse di Lotito

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno. Il 30 settembre è dietro l'angolo, sarà il giorno dopo la gara contro il Genoa. Da lì sarà effettuata la fotografia della situazione della Lazio per capire se il mercato a gennaio sarà sbloccato definitivamente. Restano pochi giorni: Lotito sta lavorando per liberare il parametro del 'costo del lavoro allargato'.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste è convinto di riuscirci in tempo ottenendo un credito pregresso di più di dieci milioni di euro. In quel caso, scrive lo stesso quotidiano, il diesse Fabiani proseguirebbe sulla linea del ringiovanimento della rosa, senza considerare gli svincolati Renan Lodi, Bonaventura e Insigne. Resta in stand-by, invece, la trattativa con una compagnia aerea per il main sponsor, che ancora non si è sbloccata.

Pubblicato il 26/09 alle 12.15