Lazio | Il rilancio parte da Castellanos: a Marassi raggiunse la prima doppia cifra

RASSEGNA STAMPA - Replicarsi per scacciare critiche e paure. Sono passati 157 giorni dal gol in acrobazia di Castellanos contro il Genoa, rete che gli valse la prima doppia cifra in Serie A e una parvenza di rivincita personale dopo l’eliminazione ai rigori col Bodo/Glimt, segnata anche dal suo errore dal dischetto. Da lì in poi, però, nessun altro guizzo fino alla fine di un campionato chiuso senza Europa sotto Baroni.

Con il ritorno di Sarri, il rapporto con l’argentino – mai idilliaco nella stagione 2023-24 – ripartiva tra dubbi reciproci. Qualche sondaggio dall’estero, in particolare dal Flamengo, non si è concretizzato e la Lazio, impossibilitata a fare mercato, ha deciso di trattenerlo. Il tecnico lo considera ancora grezzo sotto porta, come confermato dalle parole estive sul dualismo con Dia: "Taty ha il gol bello, Boulaye segna otto volte su dieci".

Sembrava l’inizio di un’annata in sordina, ma con determinazione e complice qualche acciacco del compagno di reparto, Castellanos ha ribaltato le gerarchie. Come ricorda Il Messaggero, oggi conta una rete e due assist in 256 minuti, con tre titolarità su quattro gare, mentre Dia si è fermato a 119 minuti e una sola presenza dal 1’, proprio nel derby, sprecata con un clamoroso errore sotto porta. Da subentrato, invece, Taty ha messo energia, profondità e qualità, pur mancando due occasioni pesanti, compresa quella al 93’.

Sarri ha apprezzato la reazione: "La panchina gli ha fatto bene". Ora, mentre il tecnico studia un 4-4-2 (o 4-4-1-1) per affiancargli un partner, la Lazio riparte da lui. Castellanos è il biancoceleste che ha tirato di più (9 volte) e, tra gli attaccanti di Serie A con almeno altrettanti tentativi, solo Thuram, Orsolini e Krstovic vantano una percentuale realizzativa migliore. A Marassi andrà in cerca di un altro gol, che significherebbe toccare quota 100 in carriera con i club. I riflettori sono puntati su di lui.