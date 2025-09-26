Lazio, Giordano: "Questa società ci ha tolto il sogno di poter sognare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le ultime novità in casa Lazio, compresa anche la possibile scelta di sostituire Dele-Bashiru con Basic.

LISTA - "In questo momento cambiare un centrocampista per un altro mi lascia perplesso, ma non so all'interno come stanno funzionando le cose. Noi dobbiamo guardare come va la squadra in campo, se è motivata e se porta il risultato".

FORMAZIONE - "Pellegrini titolare? Ci può stare come scelta, ha giocato meglio di Nuno Tavares. Non deve essere una bocciatura, ma uno stimolo per il calciatore. Questo è un discorso che può valere per tutti. Lazio e Genoa sono due squadre ferite. A Sarri manca un giocatore, ma loro giocano con Masini titolare che fino a poco tempo fa stava in Serie C. La Lazio è più forte. Il 4-4-2? L'anno scorso c'erano Dia e Castellanos che mi sono piaciuti, ma oggi vedo più avanti Pedro. La Lazio ha bisogno di tranquillità e di mettere palla in sicurezza con Pedro. Oggi vedo più Castellanos e Pedro. Il 4-4-2 permette di giocare con gli attaccanti in orizzontale e in verticale, ma è molto simile al 4-2-3-1 se si abbassa un attaccante in fase di non possesso. Gila a centrocampo? Più cambiamenti fai peggio è. Io non toccherei molto".

GENOA - "Il Genoa è una squadra quadrata che giocherà in un ambiente molto caldo che, però. può stimolare di più a una squadra in difficoltà con la Lazio. Le avversità portano a più concentrazione e consapevolezza della situazione".

GIORDANO - "Questa società non mi ha mai entusiasmato, preferirei avere qualche punto in meno ma più rapporto con la gente. A livello sportivo ci sono stati momenti buoni e meno, ma non c'è mai stata empatia. Quando non si riconosce niente a una tifoseria come la nostra... 21 anni sono tanti per qualsiasi dirigenza. Il tifoso della Lazio deve pensare in grande, non vedo perché lo possa fare il Napoli e non la Lazio. Ci è stato levato il sogno di poter sognare".

