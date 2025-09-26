Recalcati sicuro: "Sarri è la salvezza della Lazio! E Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio, Christian Recalcati ha parlato della situazione della Lazio dopo il derby perso e solo tre punti nelle prime quattro partite, soffermandosi soprattutto sul lavoro di Sarri in panchina. Queste le sue parole: "Sarà una partita complicatissima per la Lazio e credo che al momento serva carattere piuttosto che soluzioni tecnico-tattiche. Comunque continuo a pensare che Sarri possa essere la salvezza della Lazio, perché la rosa non è che abbia grandi qualità. In ogni non penso che verrà mai cacciato da Lotito".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.