Il Liverpool mantiene la promessa: cosa ha fatto per la famiglia di Diogo Jota

© foto di www.imagephotoagency.it

Ogni promessa è un debito e lo sa bene il Liverpool che non potrà mai dimenticare Diogo Jota e che ha mantenuto la promessa fatta alla sua famiglia. Il club aveva infatti assicurato alla moglie lo stipendio degli ultimi due anni di contratto con i Reds, promessa che è stata mantenuta come confermano le parole dell’allenatore Arne Slot.

"I proprietari, come gli allenatori, sono principalmente criticati, ma il modo in cui hanno gestito la situazione è encomiabile . Hanno pagato l’intero contratto di Diogo Jota a sua moglie e ai suoi figli. Molti potrebbero pensare che sia normale, ma non lo è", queste le parole del tecnico.

