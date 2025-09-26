Pepe racconta Conte alla Juve: "Dopo una vittoria contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Simone Pepe ha raccontato un aneddoto vissuto alla Juventus con Antonio Conte in panchina. Il riferimento è a una gara contro la Lazio, vinta dai bianconeri per 3-0, e alla reazione dell'ora tecnico del Napoli. Di seguito le dichiarazioni: "Racconto un aneddoto: Juve-Lazio, vinciamo 3-0, Conte arriva in riunione arrabbiato nero, eppure tutti noi ci aspettavamo ci dicesse "Siete stati bravi". Niente, inizia a farci vedere quello che avevamo sbagliato. A quel punto, io, che ero quello simpatico del gruppo, mi giro e gli dico "Mister, ma noi eravamo i bianconeri eh". Non ho manco finito la frase e a momenti mi mangia. Perché per lui non esistono altri modi di vivere anche le vittorie".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.