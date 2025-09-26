Lazio, Nesta su Wilson: "L'avrei voluto come compagno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nella lunga intervista rilasciata a Lottomatica.Sport, Alessandro Nesta è tornato a parlare della sua carriera alla Lazio. Nella parte finale, inoltre, ha ricordato Pino Wilson, capitano del primo Scudetto biancoceleste del 1974. Di seguito le sue parole: “Un ex Lazio che avrei voluto come compagno? Pino Wilson, perché faceva il mio ruolo e perché dai racconti era davvero un grandissimo”.

