"Lazialità", la festa per i 40 anni: storici ex biancocelesti in Campidoglio

La giornata di oggi sarà piena di lazialità, in tutti i sensi. Non per quello che accadrà in campo, visto che i biancocelesti saranno impegnati solamente lunedì contro il Genoa, ma perché oggi si festeggeranno i 40 anni di "Lazialità", la rivista fondata da Guido De Angelis, che divenne quella ufficiale del club all'epoca di Zoff presidente. L'evento si svolgerà questa mattina al Campidoglio e, riporta Repubblica, saranno numerosi gli ospiti, ex Lazio che hanno fatto la storia: da Cragnotti a Signori, passando per Giordano, Peruzzi, Marchegiani e Marchetti.

