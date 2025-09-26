FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Genoa: Basic aspetta il cambio, Vecino ci prova

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ultimi giorni verso il Genoa. Sarri decide, l'emergenza a centrocampo lo costringerà a cambiare modulo e a passare al 4-2-3-1 (o 4-4-2). A centrocampo Basic si unirà a Cataldi: il croato con ogni probabilità sarà reinserito in lista, manca solamente da scegliere chi gli lascerà il posto. Il principale indiziato è Lazzari (out per una lesione al polpaccio), ma non è da escludere anche l'ipotesi Dele-Bashiru, ai box per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Il nigeriano sarebbe stato comunque depennato in vista della Coppa d'Africa, ma le tante assenze potrebbero anticipare questa mossa. Il cambio dovrà essere inviato alla Lega entro domenica alle 12.

In aiuto molto probabilmente arriverà anche Vecino, che dovrebbe finalmente rivedersi tra i convocati. È fermo da inizio agosto, prima dell'amichevole contro il Burnley. Ora sembra disposto a stringere i denti e a rimettersi a disposizione della Lazio. Potrebbe essere una carta preziosa nei minuti finali di gara viste le assenze di Rovella (che proseguirà con la terapia conservativa), Dele-Bashiru, Belahyane e Guendouzi (salterà anche il Torino). Nessun problema invece per Zaccagni, uscito zoppicante dal derby per qualche problema posturale. Salvo sorprese giocherà regolarmente a sinistra, con Cancellieri (molto più di Noslin) a destra e uno tra Pedro e Dia ad accompagnare Castellanos al centro.

In difesa l'unico ballottaggio è quello tra Pellegrini e Nuno Tavares dopo quanto accaduto contro la Roma. Il portoghese potrebbe finire fuori almeno dalla formazione titolare, per questo può beneficiarne l'ex della partita. A completare il reparto davanti a Provedel si vedranno ancora Gila, Romagnoli e Marusic. Gli ultimi dubbi saranno sciolti tra domani pomeriggio e domenica mattina alla rifinitura prima della partenza per Genova.

