RIVIVI DIRETTA - Sassuolo - Lazio 1-0, i biancocelesti cadono al Mapei: la decide Fadera
Serie A Enilive | 3ª giornata
Domenica 14 settembre 2025, ore 18:00
Mapei Stadium, Sassuolo
SASSUOLO - LAZIO 1-0: 70' Fadera (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (46' Coulibally), Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx (63' Volpato), Matic, Koné; Berardi (81' Thorstvedt) , Pinamonti (81' Cheddira), Lauriente (63' Faadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. All.: Grosso
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (80' Isaksen), Rovella (40' Cataldi), Dele-Bashiru (46' Belahyane) ; Cancellieri (60' Pedro), Castellanos (60' Dia), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Isaksen, Noslin. All.: Sarri
Arbitro: Tremolada; Assistenti: Fontemurato - Cavallina; IV Uomo: Marinelli; Var: Meraviglia; Avar: Pairetto.
Ammoniti: 25' Vrancx (S), 28' Rovella (L), 42' Marusic (L) 49' Muharemovic (S), 59' Doig (S), 77' Pinamonti (S), 84' Belahyane (L), 90' Matic (S), 95' Volpato (S)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina qui il secondo tempo.
90'+5' Calcio di punizione dal limite dell'area, Tavares alla battuta. Cross in area si fa vedere anche Provedel, ma il Sassuolo si salva.
90'+5' Ammonito Volpato per un fallo su Tavares.
90'+1' Grande occasione per la Lazio! Gila tutto solo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prova a piazzarla sul secondo palo con un colpo di testa. Ma la palla finisce oltre la traversa.
90' Comunicati 5 minuti di recupero.
90' Giallo per Matic, intervento duro su Zaccagni.
89' Pedro cerca l'imbucata per Dia, ma viene fermato da Idzes.
84' Riprende il gioco, Belahyane si prende un giallo per una trattenuta su Thorstvedt.
82' Si ferma per crambi Idzes. L'arbitro ferma il gioco, monta la protesta dei giocatori della Lazio per il tempo che si sta perdendo.
81' Duplice cambio per Grosso: escono Pinamonti e Berardi, entrano Cheddira e Thorstvedt.
80' Sostituzione Lazio: esce Guendouzi, entra Isaksen.
77' Giallo per Pinamonti, ha commesso fallo su Tavares. Si accendono gli animi in campo tra Zaccagni e Coulibaly
75' Iniziativa di Zaccagni che riesce a arginare Coulibaly e mette una buona palla. Non ci arriva Dia, anticipato dall'avversario.
74' Ottimo uno-due Marusic - Pedro, lo spagnolo va al tiro ma c'è la parata di Muric.
72' Cross di Tavares per Pedro, ma lo spagnolo non impatta bene e la palla finisce alta sopra la traversa.
70' Gol del Sassuolo! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tocco di testa di Muharemovic e la deviazione di Fadera che infila la palla alle spalle di Provedel.
69' Azione prolungata della Lazio in zona offensiva, ma il Sassuolo non concede spazi e respinge ogni tentativo dei biancocelesti.
63' Doppio cambio per il Sassuolo: escono Lauriente e Vrancx, entrano Fadera e Volpato.
62' Enorme occasione per la Lazio! Palla eccezionale di Guendouzi per Zaccagni che prova a insaccarla in rete, ma c'è la parata di Muric.
60' Doppio cambio per la Lazio: escono Castellanos e Cancellieri, dentro Dia e Pedro.
59' Ammonito Doig per un fallo su Cancellieri.
58' Coulibaly, cross arretrato per Pinamonti che prova la rovesciata ma non centra la porta.
55' Lazio sotto ritmo, non riesce a trovare le giocate mentre il Sassuolo sta venendo fuori.
52' Matic scucchiaia per Doig, c'è la chiusura di Gila che regala un corner agli avversari.
49' Attacca Coulibaly, il cross viene sporcato da Cataldi. La Lazio riesce a liberare e ripartire.
47' Zaccagni recupera palla, la mette bene per Cataldi che prova la conclusione ma non centra la porta.
46' Lancio di Guendouzi verso Cancellieri, Doig allontana.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
46' Sostituzione Sassuolo: fuori Walukiewicz, entra Coulibally.
46' Sostituzione Lazio: esce Dele-Bashiru, entra Belahyane.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45'+4' Ammonito Muharemovic per un fallo, in netto ritardo, su Castellanos.
45'+3' Dele - Bashiru messo giù in area di rigore del Sassuolo, ma per l'arbitro non c'è nulla e lascia proseguire.
45' Comunicati in questo momento 4 minuti di recupero.
45' Cross di Doig sul secondo palo, non c'è nessuno. La palla finisce nei pressi dela bandierina e la Lazio guadagna una rimessa.
43' Buco di Romagnoli, ne approfitta Pinamonti. Brivido per la Lazio che riesce a salvare la porta.
42' Ammonito Marusic per un intervento su Laurienté.
40' Alza bandiera bianca Rovella, Sarri costretto al cambio. Al suo posto entra Cataldi.
39' Chiusura di Marusic su Laurienté, pericoloso l'attaccante del Sassuolo.
38' Cross interessante di Doig per Berardi che cerca di coordinarsi per il tiro a giro, la Lazio riesce in qualche modo a liberare.
35' La Lazio non riesce a sfruttare il calcio d'angolo, prima Berardi e poi Pinamonti sono riusciti a respingere i tentativi dei biancocelesti.
34' Uno contro uno Dele-Bashiru - Vrancx, il biancoceleste guadagna un croner.
32' Muharemovic subisce fallo da Cancellieri, il Sassuolo rimedia un calcio di punizione nella propria metà campo.
31' Lancio in profondità per Laurienté che prende alle spalle Marusic, mette un bel cross in area ma non trova nessun compagno.
28' Ammonito anche Rovella per proteste.
25' Tremolada viene però richiamato al Var per un check. Dopo aver rivisto l'azione il fischietto ritratta, niente rosso. Solo ammonizione per Vrancx.
24' Rosso diretto per Vrancx per un intervento duro e in ritardo su Rovella.
21' Zaccagni attacca l'area, scambia con Castellanos ma la difesa del Sassuolo non concede spazi. Insiste però la Lazio, poi un intervento sbagliato di Cancellieri fa ripartire i neroverdi.
20' Brivido anche per la Lazio! Il Sassuolo ribaltà l'azione e va in profondità con Laurenté, provvidenziale l'intervento di Gila.
19' Brivido per il Sassuolo! Uno-due pericoloso tra Muharemovic e Muric, l'estremo difensore riesce a salvare la porta sul filo.
17' Il Sassuolo avanza. Scambio tra Berardi e Pinamonti, che ancora una volta viene fermato da Romagnoli.
14' Prima possibilità per Pinamonti che viene servito in profondità, ma Romagnoli riesce a liberare.
12' Rovella per Guendouzi, tutto veloce e di prima ma la Lazio non guadagna campo.
10' Lancio di Tavares all'indietro, ma non c'è nessuno dei compagni. Provedel evita il calcio d'angolo.
8' Sugli sviluppi del calcio d'angolo la Lazio prova a sorprendere Muric, ma senza risultato.
7' Movimento di Cancellieri per Castellanos che riesce nell'aggancio, ma viene chiuso da Muharemovic. L'argentino conquista però con esperienza un corner.
4' Vrancx cerca di sfondare, Tavares lo ferma e fa avanzare la Lazio. Ma c'è troppa densità in area di rigore del Sassuolo, i biancocelesti non riescono a trovare gli spazi.
3' Calcio di punizione per la Lazio conquistato da Castellanos. L'argentino ha subito un fallo da Idzes.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo - Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dal successo casalingo col Verona prima della sosta, proveranno a replicarsi contro i neroverdi allenati da Grosso per risalire ancora qualche posizione in classifica e arrivare al derby con maggiore fiducia. Appuntamento col fischio d'inizio alle 18:00.
