Lazio, Bonanni spiega: "Sarri non è in discussione. Con il Genoa bisogna vincere"

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio dopo il derby perso e con soli tre punti in classifica in quattro partite. Lunedì sera i biancocelesti sfideranno il Genoa di Vieira a Marassi. Di seguito le sue parole.

"In questo momento bisogna fare di necessità virtù e credo che la Lazio debba uscire da Genova con tre punti. Se così non dovesse essere sarebbe l'ulteriore certificazione di un gap importante con il resto delle squadre della parte sinistra della classifica. Comunque non penso che Sarri potrebbe finire in discussione, ma deve fare qualcosa in più a livello comunicativo con lo spogliatoio. La sua negatività la sta trasmettendo un po' alla squadra e il nervosismo che c'è non sta facendo bene".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.