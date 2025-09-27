Bove: "Non escludo niente, sto parlando con la Roma". Poi cita Cancellieri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Edoardo Bove ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha mostrato una grande voglia di tornare a giocare. Il giovane calciatore di proprietà della Roma non corre su un campo da calcio da quel maledetto giorno in cui si accasciò a terra in seguito a un malore. Un massaggio cardiaco gli ha salvato la vita. Subito trasportato in ospedale, s'è reso necessario l'inserimento di un defibrillatore sottocutaneo che, per l'appunto, non gli consente di giocare in Italia. Il classe '02, però, vuole tornare e non esclude nulla.

"Le visite saranno state una decina, molte di semplice controllo, elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, holter pressorio, oltre a aritmologiche e a studi elettrofisiologici. Sono preparato. I medici hanno giustamente tutte le cautele... Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio. Stiamo parlando con la Roma", ha spiegato. Poi imbeccato sul fatto che la legge attuale gli vieti di partecipare al nostro campionato con un defibrillatore, Bove prosegue: "Non escludo niente. I medici non sono ancora giunti a una conclusione, potrei anche essere a posto, non credi? Ho la piena consapevolezza della situazione, sto da Dio e ho una gran voglia di tornare alla mia passione".

Infine, un pensiero ai giovani talenti del vivaio della Roma, diventati tutti professionisti. Tra questi, ce n'è uno che attualmente gioca nella Lazio: "Quelli della mia classe, 2002, sono diventati tutti professionisti: Calafiori, Zalewski, Cancellieri, Milanese, Darboe, altri sono in B o in C".

