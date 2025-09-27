Lazio, Sarri pensa di tagliare Dele-Bashiru? La reazione della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da prospetto da valorizzare a possibile escluso dalla lista: il passo rischia di essere breve per Dele-Bashiru. Il Messaggero, infatti, riporta che Sarri lo sta valutando tra i sacrificabili per reinserire Basic, scelta dettata dall’emergenza a centrocampo. Contro il Genoa mancheranno gli squalificati Belahyane e Guendouzi, oltre agli infortunati Rovella e lo stesso Dele-Bashiru, fermo dopo lo stiramento rimediato nel derby.

Il tecnico, però, non vuole adattare giocatori fuori ruolo come Gila, Nuno Tavares o Zaccagni: "A centrocampo deve giocare un centrocampista", la sua linea. Inizialmente l’indiziato a uscire era Lazzari, ai box dal 5 settembre e con un rientro previsto solo dopo la sosta. Un sacrificio ritenuto logico vista l’abbondanza sulle fasce con Marusic, Hysaj, Tavares e Pellegrini.

A sorpresa, però, Sarri ha iniziato a riflettere proprio su Dele-Bashiru, titolare nelle prime quattro partite ma stoppato dopo appena 12 minuti del derby. Una mossa che ha colto di sorpresa la società e soprattutto il ds Fabiani, grande estimatore del nigeriano e deciso a valorizzarlo nonostante i limiti tattici. Già negli scorsi mesi il dirigente arrivò allo scontro con Baroni per difendere il nigeriano: si ripeterà ora la stessa dinamica con Sarri se il giocatore venisse escluso entro domani a mezzogiorno?