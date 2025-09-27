Genoa, il punto verso la Lazio: recuperati Ostigard e Cornet

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Genoa cerca il primo successo in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Empoli. Patrick Vieira, però, ha avvertito i suoi subito dopo la sfida contro i toscani: "Sappiamo bene quanto sia alta la qualità individuale dei giocatori della Lazio, anche se stanno attraversando un periodo complicato. Noi, però, dobbiamo concentrarci su una prestazione tatticamente solida"

Il tecnico non sarà in panchina per squalifica, dopo l’espulsione rimediata a Bologna: al suo posto guiderà la squadra Aitor Unzué, come già accaduto lo scorso aprile a Como. Arrivano intanto buone notizie dall’infermeria: Ostigard e Cornet sono tornati a disposizione e saranno convocabili per la sfida con i biancocelesti.

