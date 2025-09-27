Abodi sceglie il Commissario straordinario per gli Stadi: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha proposto la nomina dell'ingegner Massimo Sessa quale Commissario straordinario per gli Stadi. Secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, Sessa avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di Calcio 2032. Come spiega Il Messaggero, il nuovo incaricato vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT ed è attualmente Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo consultivo dello Stato.

