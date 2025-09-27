Lazio, sospiro di sollievo per il centrocampo: Vecino torna a disposizione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un sospiro di sollievo in piena emergenza: la Lazio ritrova Matias Vecino, seppur con la “condizionale”. Il centrocampista, fermo dall’estate per un infortunio muscolare, ieri ha completato per la prima volta l’intera seduta con i compagni, partecipando anche alla partitella. Un segnale importante per Sarri, costretto da giorni a fare i conti con un centrocampo ridotto all’osso.

Vecino è clinicamente guarito, ma, scrive il Corriere dello Sport, finora era stato frenato da un fastidio che lo limitava nei movimenti, più mentale che fisico. Il suo rientro era previsto per il 4 ottobre contro il Torino, ma l’emergenza ha accelerato i tempi: il test di ieri ha dato esito positivo, con l’uruguaiano in grado di reggere i ritmi della squadra. Difficile pensare a 90 minuti già contro il Genoa, ma Sarri conta di utilizzarlo a gara in corso, dopo Cataldi e Basic, sfruttando la sua esperienza nella parte finale del match.

Non è un ritorno qualsiasi. Vecino porta fisicità, equilibrio e inserimenti, qualità che mancano a una Lazio priva di Guendouzi, Belahyane, Rovella e Dele-Bashiru. Serviranno altre verifiche nei prossimi allenamenti, ma la sensazione è che a Marassi possa già ritagliarsi venti o trenta minuti. Sarebbe un recupero prezioso per una squadra in difficoltà, che in lui può trovare una carta capace di cambiare l’inerzia della partita.