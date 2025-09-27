Serie A | Inizia la quinta giornata di Serie A: tre partite in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tre partite in programma nel sabato che dà inizio alla quinta giornata di Serie A. Como-Cremonese - fischio d'inizio alle 15.00 - aprirà le danze. Nell'ultimo turno, Fabregas ha vinto contro la Fiorentina e, durante la settimana, ha eliminato il Sassuolo battendolo in Coppa Italia. Contro la formazione di Nicola, in quello che è a tutti gli effetti un derby lombardo, non vuole arrestare la corsa.

Alle 18 sarà il momento di Juventus-Atalanta, il primo big match della giornata: all'Allianz, Tudor vorrà tornare a vincere dopo il passo falso contro il Verona, ma Juric, ora che sembra aver trovato la quadra dopo un avvio complicato, non ha intenzione di sbagliare. Cagliari-Inter (20.45) chiude la giornata di sabato in attesa delle altre gare in programma domenica: Chivu, attardato di sei punti sul Napoli capolista, non può più permettersi errori contro una squadra, come quella di Pisacane, in forma e reduce da due successi contro Lecce e Parma.

