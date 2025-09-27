Lazio | Cragnotti: "Lotito? Vi dico qual è la mia speranza" - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al Campidoglio, in occasione dei 40 anni di 'Lazialità' anche il presidente Sergio Cragnotti che - intervenuto ai nostri microfoni - ha parlato dell'evento e della grande emozione, ma anche della situazione attuale di casa Lazio, soprattutto dal punto di vista societario. Ecco le sue parole: "Una grande gioia, una grande passione. Tanta emozione. Spero che il presidente si faccia valere e riesca a portarci verso grandi traguardi e darci grandi risultati come abbiamo fatto noi nel passato. Con Sarri in panchina? Sì, gli auguro buon lavoro".

