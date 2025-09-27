Lazio, Signori: "Questa squadra deve rodare. Un mio ritorno? Vi dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, in occasione dei 40 anni di Lazialità, Beppe Signori ha parlato anche della Lazio di oggi, del lavoro che dovrà fare Sarri, annunciando un suo ritorno allo Stadio Olimpico nelle prossime settimane.

IL PERCORSO ALLA LAZIO - "Il mio alla Lazio fu il giusto percorso. la manifestazione contro la mia cessione fu l’emblema di quella generazione cresciuta con me. Con Cragnotti realizzammo il primo passo di una Lazio che avrebbe vinto tutto. Io credo che ogni giocatore sia attaccato alla maglia che indossa. E’ cambiato il clima, si andava allo stadio con i panini. Si leggeva entusiasmo negli occhi della gente,. E noi lo vedevamo".

LA LAZIO DI OGGI - "La Lazio con tutte le problematiche che ci sono è limitata: dobbiamo stringere i denti finché possibile e fare qualche correzione a gennaio. I giocatori sono quelli e quello che hanno fatto l'anno scorso lo son capaci di fare. Siamo all'inizio e quindi c'è ancora qualcosa da rodare, ma resta una squadra di qualità medio-alta. Con qualche innesto può lottare per le prime quattro posizioni".

SIGNORI E LA LAZIO DI NUOVO INSIEME? - "Dopo 14 anni tornerò all'Olimpico in una partita importante il prossimo mese. Adesso c'è una vita diversa. Oggi cerco di insegnare ai bambini con una mia academy, mi diverto e credo che siano le cose fondamentali che mancano nel calcio di oggi nei settori giovanili: far divertire i figli e fargli assaporare i valori dell'oratorio. Sono più per un insegnamento tecnico, piuttosto che tattico o fisico. Un connubio con la Lazio? Il matrimonio si fa in due, per ora non siamo neanche fidanzati".

