Lazio, Podavini: "La nostra una squadra amata. Spero che Lotito..."

In occasione dei 40 anni di Lazialità, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex difensore della Lazio, Gabriele Podavini, che ha espresso il proprio sentimento verso la Lazio, prima di dire la sua sulla squadra di Sarri:

"La nostra è una Lazio amata. Solo col tempo abbiamo capito quello che abbuiamo fatto. Dopo la chiamata alle armi di Fascetti siamo partiti e ci siamo resi conti di quello che abbiamo fatto. Il mio Lazio Club? Ci ho provato, ma al Nord sono un po’ polentoni. La Lazio di oggi? Spero che ci regali qualche soddisfazione, non siamo partiti bene e spero che Lotito ci regali qualche emozione".

