Lazio, Conceicao: "Bello ritrovare questa gente". E su un futuro in biancoceleste...

"Bellissimo ritrovare la gente laziale". Ha risposto così Sergio Conceicao ai nostri microfoni, a margine dell'evento per i 40 anni di Lazialità. Il tecnico portoghese, poi, ha preferito non rispondere a un suo possibile futuro sulla panchina della Lazio, glissando la domanda con un semplice: "Un abbraccio".

