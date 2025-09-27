Lazio, ass. Onorato: "Cragnotti? Vado in terapia! E i derby con Gualtieri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Per l'Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato quello dei 40 anni di Lazialità non è solo un appuntamento in Campidoglio, ma anche un'occasione per ricordare, per rivivere la Lazio di un passato che sembra ormai lontano ma che, come ha confessato ai microfoni di Radiosei, ancora emoziona facendo riaffiorare dolci ricordi.

MEMORIE - "Oggi pomeriggio dopo aver sentito Cragnotti vado in terapia, un vero colpo al cuore. Sono rimasto incantato, tornando indietro nella memoria. Da laziale la mia esperienza inizia in seconda elementare, ad Ostia in classe con me nessun laziali. Davanti alla mia scuola c’era la macelleria di Cappioli che poi ci segnò al derby. Io ricordo che avevo la foto di Signori sul letto, poi con le puntine attaccavamo i biglietti sui muri...”.

IL DERBY CON GUALTIERI - “Con Gualtieri è un derby costante, mi permetto di dire che è un romanista democratico e non invasivo. Credo che la rivalità sia il sale di questo sport. Dobbiamo lavorare sulla memoria, dai social in poi è cambiato tutto e dobbiamo recuperare la memoria collettiva. Negli ultimi anni ci hanno lasciato tante figure della nostra famiglia”.

