Lazio, Conceicao: "La mia era una squadra di campioni, gente che amava..."

Alla festa per i 40 anni di Lazialità, in Campidoglio, anche Sergio Conceicao. L'ex biancoceleste è intervenuto durante l'evento per ricordare i suoi momenti vissuti nella Capitale: “Sono veramente onorato. Ho vinto sei titoli con la Lazio e non è mica poco. È stato un bel momento. Avevamo una squadra di grandissimi campioni, un allenatore indimenticabile. Grandissime personalità, gente che amava vincere e la Lazio. Non era facile, ci sono stati anche momenti di discussione perché era difficile”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE