Mihajlovic, il figlio Dusan: "Papà aveva la Lazio nel cuore e anche noi"

Tra i presenti in Campidoglio per i 40 anni di Lazialità, i figli di Sinisa Mihajlovic: Dusan e il più piccolo, Nikolas. Entrambi sul palco sono stati chiamati a raccontare i loro ricordi legati al papà e alla Lazio, con emozione il maggiore ha detto: "Papà aveva la Lazio nel cuore e ci ha trasmesso anche questa passione. Bologna è un’altra squadra che porta del cuore".

