Genoa, nuova partnership per la gara contro la Lazio: il comunicato - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova partnership per il Genoa. Il club rossoblù ha raggiunto un accordo con il magazine musicale Rolling Stone che sarà presente sulla maglia frontale in tre gare della stagione, a partire da quella contro la Lazio. Di seguito il comunicato e il video della società: "Il calcio incontra la musica. Per la stagione 2025/26, Rolling Stone Italia e Genoa CFC annunciano una media partnership che unisce la passione sportiva al linguaggio culturale e musicale. Rolling Stone Italia sarà infatti presente come partner di maglia frontale in tre partite della stagione, la prima in occasione del monday-night Genoa-Lazio e stabilmente sulla divisa pre-match (back). La partnership va oltre il campo da gioco: Rolling Stone curerà la playlist ufficiale dei warm-up allo stadio “Luigi Ferraris”, accompagnando i tifosi e i giocatori fino all’ingresso in campo e realizzando contenuti editoriali e audiovisivi dedicati al club, alla città e alla collettività.

Questo accordo nasce sul terreno dell’incontro tra passione sportiva e linguaggio musicale, nel segno di Genova, città simbolo di creatività multiculturale. Il racconto prende vita già dal video di lancio della partnership, un viaggio dal porto alla città, fino allo stadio: tre luoghi emblematici, tre dimensioni che rappresentano le radici, la comunità e la passione. Il manifesto visivo è preludio delle prossime attivazioni, tra cui un contest musicale pensato per valorizzare i talenti emergenti della nuova scena genovese.

Il legame tra calcio e musica a Genova ha radici profonde: dalla tradizione cantautorale di De André e della scuola genovese, fino agli artisti contemporanei come Bresh, Alfa, Izi, Helmi, Sayf e Genovarabe, Guesan. Negli ultimi anni il Genoa ha dato valore a stadio e maglia trasformandoli in palcoscenici e contenitori poliformi, ospitando esibizioni di Annalisa, Ricchi e Poveri, Baccini, Inoki, oltre che di star internazionali come Kasabian, Jack Savoretti, Rita Ora e Royel Otis. La collaborazione con Rolling Stone rafforza e amplia questa visione comune".

