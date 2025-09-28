Lazio, il cambio in lista è un rebus. A Formello sono sicuri sull'orario e...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si decide per il cambio in lista. Rebus orario: facciamo chiarezza. A Formello è in programma una riunione per decidere chi lascerà il posto a Basic per la gara contro il Genoa. Nel Comunicato Ufficiale N.29/A della FIGC c'è scritto chiaramente che la documentazione deve essere inviata entro le 12 di oggi: "le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara […]”, si legge.

Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società, dopo aver avuto contatti con la Lega, è sicura che il limite per comunicare la sostituzione sia di ventiquattro ore prima della gara, che in posticipo (domani alle 20:45) chiuderà la quinta giornata di Serie A. Per questo ora nel centro sportivo il diesse Fabiani incontrerà Sarri e si sceglierà il giocatore da depennare dall'elenco. Il tecnico vorrebbe togliere Dele-Bashiru, infortunato (lesione di primo grado al flessore della coscia destra) e destinato alla Coppa d'Africa a dicembre; ma la società non è propriamente d'accordo, prende tempo e spera che la scelta possa ricadere su un altro tesserato. Il secondo indiziato resta Lazzari, anche lui ai box (lesione al polpaccio). Sono ore decisive.

