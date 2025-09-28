Lazio, Marusic sempre più nella storia: sta per superare Felipe Anderson in una classifica

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è molto vicino a entrare nella storia biancoceleste. Già ne fa parte di diritto. Nonostante gli alti e bassi, il terzino montenegrino si è sempre contraddistinto per la sua professionalità e ha sempre lottato per questa maglia. Gesti e comportamenti che poi il tifoso laziale tende a premiare nel lungo termine.

Contro il Genoa giocherà la sua partita 321 con la maglia biancoceleste e si avvicina ulteriormente a entrare nella classifica all time dei più presenti della storia della Lazio. Attualmente un gradino sotto la top ten, all'undicesimo posto; mentre al decimo posto, occupato da Felipe Anderson con 326 presenze, mancano davvero poche partite.

