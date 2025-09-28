PRIMAVERA | La Lazio affronta il Lecce: Punzi a caccia dei tre punti
Il Lecce ospita la Lazio nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Dopo aver ottenuto due successi consecutivi contro Bologna e Cremonese, la squadra di Punzi è ora reduce dal pesante ko casalingo contro il Monza e vuole tornare alla vittoria. Proverà a ottenerla contro i salentini, autori di un inizio di stagione fin qui complicato, con appena tre punti conquistati in cinque partite. Il fischio d'inizio della sfida è in programma per le 11:00 di oggi.
