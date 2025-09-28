PRIMAVERA | La Lazio affronta il Lecce: Punzi a caccia dei tre punti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Il Lecce ospita la Lazio nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Dopo aver ottenuto due successi consecutivi contro Bologna e Cremonese, la squadra di Punzi è ora reduce dal pesante ko casalingo contro il Monza e vuole tornare alla vittoria. Proverà a ottenerla contro i salentini, autori di un inizio di stagione fin qui complicato, con appena tre punti conquistati in cinque partite. Il fischio d'inizio della sfida è in programma per le 11:00 di oggi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.