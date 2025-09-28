Lazio, il futuro di Tavares appeso a un filo: Sarri riflette in vista del Genoa

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Nuno Tavares nella Lazio è più che mai in discussione. Il grave errore commesso nel derby, che ha portato al gol vittoria di Lorenzo Pellegrini, ha pesato come un macigno, aggravato ancor più dalla mancata reazione del portoghese e dal suo successivo atteggiamento. Rimproverato dagli stessi compagni dopo la rete dei giallorossi, il terzino è stato sostituito nell'intervallo, ma non è dato sapere se abbia effettivamente lasciato l'Olimpico come era emerso o se sia rimasto negli spogliatoi fino al fischio finale.

Nelle prossime ore Sarri deciderà chi far partire titolare a sinistra contro il Genoa e la sua scelta potrebbe dare un segnale molto chiaro. Mau potrebbe optare per un rilancio di Pellegrini, dopo il suo ingresso positivo nel derby, o per la conferma di Tavares, concedendogli un'altra chance per riscattarsi. Come sottolineato il Corriere dello Sport, il tecnico sa di non potersi permettere di perdere nessuno degli elementi in rosa, ed è per questo che avrebbe scelto di non far pesare troppo quando successo settimana scorsa, così da tenere lo spogliatoio più unito possibile.

Appena un anno fa, Tavares incantava i tifosi biancocelesti con le sue accelerazioni, servendo la bellezza di otto assist nei suoi primi due mesi alla Lazio. Dopo quell'exploit il portoghese si è perso, non riuscendo più a trovare continuità di rendimento, anche a causa dei continui problemi fisici. Ora quei tifosi Nuno deve provare a riconquistarli, e molto passerà da ciò che sceglierà Sarri per la prossima sfida.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.