Lazio, Marusic 'avanza' verso Genova: Sarri si gioca il jolly come Baroni

RASSEGNA STAMPA - Sarà nuovamente il jolly Marusic a salvare la situazione e sacrificarsi in un ruolo diverso. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, contro il Genoa si prepara a cambiare nuovamente posizione a causa dell'emergenza a centrocampo. In questi primi mesi, Sarri già lo aveva adoperato come difensore centrale, ma domani invece il montenegrino sarà avanzato. Marusic è pronto a salire sulla linea dei centrocampisti e giocare come esterno alto, proprio come l'anno scorso sempre a Genova quando la Lazio di Baroni si impose per 0-2. Resta da chiarire il modulo, il quale probailmente verrà cambiato: si procede verso un 4-4-2 o un 4-2-3-1.

