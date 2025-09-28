Addio a Furio Focolari: il giornalista si è spento a 78 anni

È morto Furio Focolari. Il giornalista sportivo aveva 78 anni ed era da qualche mese malato di SLA. La storica voce di Radio Radio Lo Sport era un noto tifoso biancoceleste e aveva svolto anche il ruolo di referente della Puma, precedente sponsor tecnico proprio della Lazio.

