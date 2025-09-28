Pallavolo, l'Italia è ancora d'oro: battuta la Bulgaria in finale

L’Italia del volley è campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Capolavoro degli azzurri di De Giorgi, che in finale, battono per 3-1 la Bulgaria con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > ITALIA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.