Lazio, Luis Alberto spegne 33 candeline: il messaggio della società

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata speciale quella odierna per l'ex calciatore della Lazio Luis Alberto che oggi spegne 33 candeline. La società, con un messaggio, ha voluto fare gli auguri al Mago.

"Spegne oggi 33 candeline Luis Alberto. L’ex centrocampista della Lazio ha giocato in biancoceleste dal 2016 al 2024. Nella Capitale, Luis ha collezionato 307 presenze e 52 gol, conquistando anche una Coppa Italia e due Supercoppe italiane", si legge nella nota.

