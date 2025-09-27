Lazio, Sabatini: "Sarri è giustamente preoccupato. Se perde a Genova..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha detto la sua sullo stato d'animo di Maurizio Sarri in vista della partita di lunedì sera della Lazio contro il Genoa di Vieira, condizionato - a detta sua - anche dalla situazione inerente le liste e il reintegro di Basic.

"Lo stato d'animo è condizionata anche dal fatto che ufficialmente Basic non sia stato ancora reintegrato. L'incognita ovviamente è Vecino. La Lazio ha bisogno di Basic. La rosa è in emergenza e sicuramente Sarri sarà preoccupato, com'è giusto che sia. La Lazio deve uscire da Genova con un risultato positivo, sennò diventa una stagione in cui si può fare difficoltà fino alla fine".

